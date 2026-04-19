VIDEO / Okršaj učitelja i učenika: Guardiola se naljutio na Artetu nakon ovog poteza

Manchester City i Arsenal na Etihadu igraju važan derbi u borbi za naslov Premier lige.

Arsenal je u susret ušao kao vodeći s 70 bodova, šest više od Cityja koji ima utakmicu manje. Pobjeda Arsenala značila bi velik korak prema prvoj tituli nakon 2004., dok bi slavlje Cityja dodatno zakompliciralo završnicu prvenstva.

VIDEO / Haaland kaznio promašaje Arsenala i doveo City u novo vodstvo!

City je poveo u 16. minuti golom Rayana Cherkija, ali Arsenal je uzvratio već minutu kasnije. Kai Havertz je zabio za 1:1 nakon velike pogreške Gianluigija Donnarumme.

U 44. minuti vidjeli smo i zanimljivu situaciju. Nakon duela Matheusa Nunesa i Piera Hincapiea uz aut-liniju lopta je završila izvan igre, a trener Arsenala Mikel Arteta uhvatio ju je i tražio aut za svoju momčad, koji je na kraju i dosuđen. Ta situacija nije se svidjela Pepu Guardioli, koji je nakon toga kratko provocirao bivšeg pomoćnika.

