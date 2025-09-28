VIDEO / Okršaj Kramarića i Matanovića riješen u deset minuta

Podijeli :

U 5. kolu Bundeslige Freiburg je remizirao na domaćem terenu 1:1 s Hoffenheimom. Poveo je Freiburg u 3. minuti preko Kublera, dok je konačnih 1:1 postavio Asllani u 13. minuti. Andrej Kramarić za Hoffenheim je igrao do 73. minute, dok je Igor Matanović ušao s klupe Freiburga u 64. Freiburg je sedma momčad Bundeslige sa sedam bodova, dok je Hoffenheim 10. s isto toliko bodova.

