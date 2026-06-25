VIDEO / Obala Bjelokosti povela protiv Curacaa, evo zašto je to dobro za Hrvatsku

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(AP Photo/Matt Slocum) via Guliver Image

U posljednjem kolu skupine E na Svjetskom prvenstvu su izravnom okršaju za prolazak skupine snage odmjerile reprezentacije Obale Bjelokosti i debitanta Curacaa. Bjelokošćanima je i bod bio dovoljan za osiguravanje drugog mjesta, a Slonovi su utakmicu počeli kao da im samo pobjeda donosi prolazak,

Već u sedmoj minuti je Obala Bjelokosti povela golom Nicolasa Pepea. Iskoristio je napadača Villarreala grešku u obrani Curacaa te je pogodio za vodstvo 1:0. Pogodak pogledajte OVDJE.

To vodstvo ide na ruku Hrvatskoj koja se trenutačno nalazi na trećem mjestu skupine L. Na ovom Mundijalu osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija prolazi u šesnaestinu finala, a ovakav rezultat privremeno osigurava da treća momčad skupine E neće biti iznad Vatrenih čak i uz poraz ili remi protiv Gane.