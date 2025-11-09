VIDEO / Novi Vatreni zabio slučajan gol u remiju sa Salzburgom

Podijeli :

U utakmici 13. kola austrijske Bundeslige Sturm Graz je ugostio Salzburg. Aktualni prvaci ugostili su velikane Austrije te su u 46. minuti poveli. Strijelac je bio Leon Grgić, novi mladi Vatreni. 19-godišnji Hrvat slučajno je zabio za vodstvo nakon što ga lopta pogodila poslije udarca suigrača. Salzburg je izjednačio u 66. minuti golom Yorbea Vertessena. Tako je Salzburg izvukao bod na teškom gostovanju te je sačuvao prvo mjesto u ligi. Grgić je na terenu ostao do 75. minute. Ovim bodom je Sturm ostao na trećem mjestu te imaju utakmicu manje od Salzburga. Podsjećamo, mladi Grgić je donedavno bio u dvojbi između austrijske i hrvatske reprezentacije, ali se na kraju odlučio za kockasti dres. U prošlom ciklusu zabio je pobjednički gol protiv Ukrajine u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo za U21 reprezentacije.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.