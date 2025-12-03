VIDEO / Novi šok za Liverpool! Redsi jedva izvukli remi protiv hit-momčadi Premier lige, Chelsea kiksao kod Leedsa

Podijeli :

Favoriti se nisu dobro proveli na kraju uzbudljive srijede u Premier ligi.

U 14. kolu engleske Premier lige nogometaši Chelseaja su poraženi kod Leedsa s 1-3, dok je Liverpool na svom Anfieldu osvojio tek bod protiv Sunderlanda odigravši 1-1.

U prošlom kolu Liverpool je napokon pobijedio, slavio je s 2-0 kod West Hama, ali brzo se vratio prosječnim ili slabim rezultatima. Protiv Sunderlanda se čak spašavao poraza jer su gosti vodili 1-0 do pred kraj utakmice. Strijelac za 1-0 Sunderlanda bio je Talbi u 67. minuti. Ipak, Liverpool je izvukao barem bod. U 81. minuti je Wirtz uz pomoć Mukielea zabio za 1-1.

Napadao je Liverpool do kraja, no najveću šansu je propustio gostujući igrač Isidor koji u 94. nije realizirao situaciju jedan na jedan s golmanom Liverpoola Alissonom.

Leeds je zasluženo pobijedio Chelsea 3-1 pred svojim navijačima. Nakon prvog poluvremena Leeds je imao vodstvo 2-0 nakon golova Bijola u šestoj i Tanake u 43. minute.

Iz prve prave šanse Chelsea je smanjio u 50. minuti golom Neta, no veliku grešku gostujuće obrane iskoristio je Calvert-Lewin u 72. minuti za konačnih 3-1 Leedsa.