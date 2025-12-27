VIDEO / Novi jubilej Cristiana Ronalda: Pogledajte 950. gol u karijeri!

Nogomet - video 27. pro 202517:19 0 komentara

Cristiano Ronaldo postigao je dva gola u prvom poluvremenu susreta njegovog Al Nassra i Al-Akhdouda. Precizan je nevjerojatni Portugalac bio u 31. minuti, a zatim u sudačkoj nadoknadi prvog dijela stigao do jubilarnog 950. gola. Pogledajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

