VIDEO / Novi jubilej Cristiana Ronalda: Pogledajte 950. gol u karijeri!

Cristiano Ronaldo postigao je dva gola u prvom poluvremenu susreta njegovog Al Nassra i Al-Akhdouda. Precizan je nevjerojatni Portugalac bio u 31. minuti, a zatim u sudačkoj nadoknadi prvog dijela stigao do jubilarnog 950. gola. Pogledajte!
