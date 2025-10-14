VIDEO / Nova večer, novi rekord: Ronaldo golom Mađarima ispisao povijest u kvalifikacijama Svjetskog prvenstva!

FIFA World Cup 14. lis 202521:24 0 komentara

Portugal se vratio u Lisabonu i izjednačio protiv Mađarske. Zabio je Cristiano Ronaldo na asistenciju Semeda, što mu je 947. pogodak u seniorskoj karijeri. No puno važnije od toga jest da je Ronaldo zabio 40. pogodak u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo čime najbolji strijelac ikad u povijesti kvalifikacija za odlazak na svjetsku smotru.

