VIDEO / Njemački reprezentativac zabio golčinu u pobjedi Leipziga nad Kolnom

Podijeli :

U posljednjem subotnjem susretu četvrtog kola Bundeslige nogometaši Leipziga su pred svojim navijačima svladali Koln s 3-1.

Bio je to prvi poraz u sezoni Kolna, povratnika u elitno društvo. Prije ove subote Koln je ostvario dvije pobjede i jedan remi. Leipzig je došao do treće pobjede, a uz to ima i jedan poraz.

Vatreno je bilo prvo poluvrijeme u Leipzigu u kojem su postignuti svi golovi. Domaćin je poveo u 13. minuti kada je strijelac bio Ouedraogo. Deset minuta kasnije je izjednačio Thielmann, a onda je Koln posustao krajem prvog dijela. U 44. je Romulo pogodio za 2-1, a u nadoknadi Raum za 3-1 i slom gostiju.

Nogometaši Hamburga, povratnici u elitu, ostvarili su premijernu pobjedu, na svom su terenu svladali Heidenheim s 2-1. Bio je to derbi začelja jer su se sastala posljednja dva sastava s ljestvice, a kako je premijernu pobjedu u sezoni ostvario HSV tako je i premijerni pogodak u dresu tog kluba postigao 18-godišnji stoper Luka Vušković, koji se na sjeveru Njemačke nalazi na posudbi iz Tottenhama. Njegov pogodak pogledajte OVDJE.

U 42. minuti, nakon velike gužve u gostujućem šesnaestercu, odlično je reagirao hrvatski reprezentativac i volej udarcem topovski pospremio loptu u mrežu za 1-0. Hamburg je prednost povećao u 59. minuti kada je strijelac bio Philippe pa na kraju HSV-u nije naškodio niti primljeni gol u 94. minuti kojeg je postigao Kolle.

Luka Vušković je odigrao cijelu utakmicu za Hamburg.

Savršeni ulaz u sezonu bilježi Bayern koji je ove subote u Sinsheimu, u gostima, pobijedio Hoffenheim s 4-1. Tri pogotka za goste je postigao Harry Kane, ali dva udarcima s bijele točke. Posljednji strijelac na susretu bio je Gnabry u 99. minuti. Sve golove pogledajte OVDJE.

U 44. je Kane načeo domaćina, a potom je u 48. i 77. realizirao jedanaesterce za nedostižnih 3-0 Bavaraca. Hoffenheim je do kraja tek smanjio, Coufal je u 82. minuti zabio počasni pogodak za domaćina. Bayernu je ovo bila četvrta pobjeda, a Hoffenheimu drugi poraz. Od 66. minute za domaćina je zaigrao hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić.

U gostima je slavio i Mainz, 4-1 kod Augsburga. Nakon prvog poluvremena Mainz je imao dva gola prednosti nakon golova Sana u 14. i Kohra u 26. minuti. Potonji strijelac je u 53. minuti morao napustiti travnjak, ali to nije omelo Mainz da nastavlja zabijati i dalje.

U 60. je Nebel pogodio za 3-0, a Sieb u 69. minuti za 4-0. Sve što je domaćin napravio jest pogodak Essendea u 83. za konačnih 1-4. Za Ausgburg je od 46. minute zaigrao hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić, dok je Nediljko Labrović ostao na klupi za pričuve. Golove pogledajte OVDJE.

Freiburg je s uvjerljivih 3-0 slavio u Bremenu protiv Werdera, a hrvatski napadač Igor Matanović za pobjednički je sastav zaigrao od 85. minute. Freiburg je poveo golom Grifa iz jedanaesterca u 33. minuti. Adamu je u 54. povećao na 2-0, a sami sebi su domaćini presudili jer je u 75. minuti Coulibaly pogodio vlastitu mrežu za 3-0 Freiburga. Golove pogledajte OVDJE.

Tri utakmice još će se odigrati u nedjelju, a za ligaške bodove će se boriti Eintracht – Union Berlin, Bayer – Borussia (M) i Borussia (D) – Wolfsburg.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.