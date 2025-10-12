VIDEO / Nizozemci lako protiv Finaca: Liverpoolova zvijezda zabila golčinu

Podijeli :

Nizozemska je sve bliže Svjetskom prvenstvu nakon nove pobjede u skupini G. Nizozemci su u Amsterdamu pobijedili Finsku 4-0, s tim da je suparnika domaćin slomio već nakon prvih 45 minuta kada je imao prednost od tri pogotka.

Strijelci su bili Malen u osmoj, Van Dijk u 17. i Depay iz jedanaesterca u 38. minuti. Sve je zaokruženo u 84. minuti kada je Gakpo zabio četvrti domaći pogodak.

Nizozemska još uvijek nije matematički osigurala proboj prema Svjetskom prvenstvu, ali se bitno približila tom cilju. U skupini G Nizozemska vodi na ljestvici i ima 16 bodova. Slijede Poljska i Finska, reprezentacije koje imaju po 10 bodova, s tim da Poljaci imaju utakmicu manje, a Finci utakmicu više.