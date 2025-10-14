VIDEO / Nije za one slabog želuca: Neugodan sudar dvojice igrača u afričkim kvalifikacijama za SP

FIFA World Cup 14. lis 202520:21 0 komentara

Alžir je već odavno potvrdio Svjetsko prvenstvo, a večeras su slavili protiv Ugande 2:1. Svega je bilo u završnici susreta kada se dogodio neugodan sudar između Gouirija i golmana Ugande Makoole. Obojici se ukazivala pomoć nekih desetak minuta, te su potom napustili teren. Inače, Uganda je povela nakon šest minuta igre preko Mukwale, a u završnici susreta je Amoura dva puta bio precizan iz kaznenog udarca i donio pobjedu Alžiru.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

