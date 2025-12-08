VIDEO / Ni kriv ni dužan postao strijelac, pogledajte bizaran gol iz Turske

Podijeli :

Bešiktaš i Gaziantep remizirali su u dramatičnom dvoboju 15. kola turske Superlige (2:2). Gosti su dvaput vodili golovima Baya, a domaćin je izjednačio u oba navrata golovima Tourea i Abrahama. Najistaknutiji gol bio je za izjednačenje Bešiktaša na 1:1. U 35. minuti gostujući vratar Zafer Görgen je u pokušaju ispucavanja lopte napucao u prsa domaćeg napadača El Bilala Tourea od kojeg se lopta sretno odbila u mrežu. Tako je Toure ni kriv ni dužan postao strijelac svog četvrtog pogotka ove sezone.

