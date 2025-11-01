VIDEO / Nezaustavljiv je: Kovačević proslavio pretpoziv za Vatrene novim golom!

Podijeli :

Hrvatski napadač Franko Kovačević ne prestaje zabijati. U dvoboju svog Celja i Aluminija u 14. kolu slovenskog prvenstva Kovačević je u 22. minuti zabio za 1:0, što je njegov 11. pogodak u ligi i ukupno već 25. u svim natjecanjima. U Europi je zabio još 12 golova i još dva u kupu Slovenije te je time zaslužio i pretpoziv izbornika hrvatske reprezentacije Zlatka Dalića.

