VIDEO / Nevjerojatno, Dinamov europski suparnik odigrao i petu utakmicu zaredom rezultatom 1-1

Jedan od Dinamovih europskih protivnika, Celta Vigo odigrala je svoju šestu utakmicu u ovosezonskoj La Ligi. Prvu su izgubili 0-2 kod kuće protiv Getafea, a onda u idućih pet odigrali pet identičnih utakmica. Svih pet su remizirali s rezultatom 1-1. Nevjerojatan niz…

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.