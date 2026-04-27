VIDEO / Nevjerojatni Fernandes asistencijom za Slovenca stigao na korak od rekorda Premier lige

Podijeli :

U posljednjoj utakmici 34. kola engleske Premier lige Manchester United je na Old Traffordu ugostio Brentford, a prvo poluvrijeme donijelo je sjajnu zabavu za neutralne navijače. Crveni vragovi poveli su golom Casemira u 11. minuti nakon udarca iz kuta da bi u 43. slovenski napadača Benjamin Šeško povisio na 2:0.

Slovenac je zabio na asistenciju Bruna Fernandesa kojemu je to bila već 19. u ovoj sezoni. Portugalac je tako četiri kola prije kraja stigao na korak od izjednačavanja rekorda koji su postavili Thierry Henry i Kevin de Bruyne.

Francuz i Belgijanac došli su do brojke od 20 u sezoni, a sada su njihovi rekordi u opasnosti jer Fernandes igra preporođen te će imati četiri utakmice za izjednačavanje ili postavljanje svog rekorda.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.