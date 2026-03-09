VIDEO / Nevjerojatne scene u Njemačkoj: Sudac došao gledati VAR, a huligan ukrao kabel!?

Podijeli :

Nevjerojatna događanja na utakmici u njemačkoj drugoj ligi – pobjeda Herthe protiv Münstera ostala je u sjeni neobičnog incidenta.

Na utakmici 2. Bundeslige huligani nisu dopustili sucu da na monitoru pregleda snimku situacije u kojoj je trebao odlučiti treba li dosuditi jedanaesterac.

Neposredno prije odlaska na poluvrijeme, sudac Felix Bickel želio je na monitoru pored terena provjeriti prekršaj u kaznenom prostoru koji je igrač Münstera Niko Koulis napravio nad nogometašem Herthe Michaelom Cuisanceom.

Međutim, ekran je ostao crn. Prema riječima jednog radnika osiguranja za televiziju Sky, dva maskirana navijača navodno su dotrčala do monitora i izvukla kabel iz utičnice.

Bickel je čekao oko minute da se monitor ponovno uključi, ali je na kraju morao prepustiti odluku video-asistentici Kathrin Rafalski u VAR centru u Kolnu. Sudac je zatim preko razglasa objasnio:

“Provjerili smo mogući prekršaj u kaznenom prostoru i moja kolegica Kathrin Rafalski utvrdila je da je broj 24 iz Munstera jasno udario Cuisancea po potkoljenici, zato je moja konačna odluka: jedanaesterac.“

U navijačkom sektoru Münstera nakratko je bio istaknut transparent s porukom:

“Isključite VAR.“

Fabian Reese realizirao je jedanaesterac i doveo Herthu u vodstvo 1:0 u četvrtoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Odmah na početku drugog dijela Muster je izjednačio, a u četvrtoj minuti sudačke nadoknade rezervist Marten Winkler postigao je pobjednički pogodak za goste i donio Herti trijumf 2:1.

Josip Brekalo za Herthu je igrao cijeli susret.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.