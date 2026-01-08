VIDEO / Nevjerojatna greška golmana koja je i Ronalda ostavila u nevjerici, peh i za drugog golmana

Podijeli :

U susretu 14. kola saudijske Pro lige u drugom poluvremenu vidjeli smo prvo nevjerojatnu pogrešku golmana Al Nassra Nawafa Al Aqidija nakon koje je njegova momčad primila gol, u vodstvo je Al Qadsiah doveo Quinones u 51. minuti. Ta je greška i Ronalda ostavila u nevjerici. Samo sedam minuta kasnije peh je doživio golman Al Qadsiaha, Belgijac Koen Casteeels. Imao je nezgodan sudar s Angelom, izgledalo je to ružno, a morao je i napustiti travnjak.

