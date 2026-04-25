VIDEO / Neviđena glupost: U finalu Lige prvaka udario suparnika u glavu i zaradio crveni karton

Nevjerojatnu glupost napravio je branič saudijskog Al-Ahlija Zakaria Hawsawi u finalu Azijske Lige prvaka protiv japanske Machide, pri rezultatu 0:0 u 68. minuti.
Nakon jednog duela ušao je u koškanje s gostujućim igračem Teteom Yengijem te ga udario glavom u bradu.
Sudac mu je odmah pokazao crveni karton, a dio domaćih navijača počeo je bacati čaše prema terenu, dok je većina tribina ostala u nevjerici. Gostujući veznjak osim udarca, zaradio je i žuti karton.
Svjestan što je napravio, prilikom izlaska s terena Hawsawi se ispričao navijačima zbog svog poteza.
Utakmica je u tijeku…
