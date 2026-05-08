VIDEO / Nesuđeni Hrvat zabio autogol protiv Osasune, a onda Budimir povećao prednost

U utakmici 35. kola španjolske La Lige Osasuna Ante Budimira gostuje kod pretposljednjeg Levantea te već nakon tri minute vodi s 1:0. Za to je bio zaslužan Jeremy Toljan koji uopće nije Budimirov suigrač. Naime, branič Levantea pokušao je ubačaj napadača Osasune otkloniti, no krivo je procijenio putanju pa je u stilu najboljih napadača poslao loptu u svoju mrežu za 1:0 Osasune. Toljan je inače rođen u Stuttgartu, ali ima i hrvatske korijene. Njegova majka je Hrvatica te je mogao nastupati za Vatrene. Međutim, odlučio se za Njemačku s kojom mu je najveći uspjeh srebro na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru.

Samo osam minuta kasnije Ante Budimir upisao se u strijelce. Njemu je sjajnu loptu poslao Abel Bretones nakon čega je hrvatski napadač loptu desnom nogom poslao u nebranjenu mrežu za 2:0 Osasune.

