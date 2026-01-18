VIDEO / Nestvarno: Luka Jović zabio sedam golova u sezoni Panathinaikosu!

Podijeli :

Ukupno je Luka Jović postigao 11 pogodaka u grčkom prvenstvu ove sezone, od čega čak sedam protiv jedne momčadi!

I to Panathinaikosu, AEK je slavio s visokih 4:0, sve golovima upravo Luke Jovića.

Bivši igrač Dinama Robert Ljubičić sjajno je ubacio s desne strane, a srpski napadač snašao se u kaznenom prostoru i pogodio za 1:0 u 15. minuti.

Novi pogodak za povećanje prednosti domaćih u 57. minuti, ovoga puta nakon prekida.

Nije se dugo čekalo na treći – osam minuta kasnije upisao je hat-trick, pogodivši iz odbijanca.

A onda u 78. minuti Rota se prošetao kroz obranu gostiju, a zatim nesebično uposlio srpskog napadača koji na isti način, udarcem iz prve zabija za konačnih 4:0.