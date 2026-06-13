VIDEO / Nesnosna vlaga i strah od munja: Vatreni treniraju u izazovnim uvjetima

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U Alexandriji traju završne pripreme Hrvatske za ogled s Engleskom (17. lipnja). Zlatko Dalić ne krije koliko je zadovoljan time što sve reprezentativce na treninzima ima u optimalnom stanju, no izvještaji iz hrvatskog kampa redom navode problematične uvjete. Jučerašnji trening omelo je snažno nevrijeme tijekom kojeg je nestalo struje, a današnji je otežala nesnosna vlaga, praćena prijetnjom od munja koje bi primorale Vatrene na obavezan prekid od 30 minuta. Ipak, ništa nije narušilo odličnu atmosferu u kampu hrvatske reprezentacije, a detalje s treninga pogledajte u videu.