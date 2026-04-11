VIDEO / Neočekivani gost prekinuo susret u Portugalu: ‘Možda dođe do lopte pa vidimo…’

Neočekivani gost prekinuo susret u Portugalu: 'Možda dođe do lopte pa vidimo…'

Lisabonski Sporting prije četiri dana odigrao je zahtjevnu utakmicu u četvrtfinalu Lige prvaka protiv Arsenala i izgubio 1:0 na domaćem terenu.

U srijedu ih čeka uzvrat na Emiratesu, gdje će pokušati izboriti plasman u polufinale, no prije toga moraju svladati Estrelu Amadoru u 29. kolu portugalskog prvenstva kako bi nastavili borbu za naslov.

U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, ali viđena je zanimljiva scena u 36. minuti. Na teren je tada uletio neočekivani gost – mačka.

Srećom, sama je ubrzo napustila teren pa nije bilo potrebe za intervencijom. Naš komentator Ivan Hodoba našalio se u tom trenutku i rekao: “Možda dođe do lopte pa vidimo da je to Maca Maradona.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

