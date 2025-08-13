VIDEO / Nekadašnji hajdukovac s klubom izborio play-off KL, pogledajte golove

Podijeli :

Seskimphoto via Guliver

Turski prvoligaš Istanbul Basaksehir izborio je plasman u završnu rundu kvalifikacija Konferencijske lige nakon što je ukupnim rezultatom 4-2 pobijedio norveški Viking u 3. pretkolu.

Nakon gostujućeg slavlja 3-1, Basaksehir je pred svojim navijačima remizirao 1-1 što je bilo dovoljno za slavlje.

Gosti su poveli u 34. minuti nakon autogola Onura Buluta, a izjednačio je Davie Selke šest minuta kasnije.

Za domaći sastav nije nastupio bivši igrač Hajduka i Dugopolja, 23-godišnji Ivan Brnić.

Za ulazak u Konferencijsku ligu, turski sastav će igrati protiv pobjednika ogleda između Spartak Trnave te Universitatea Craiove.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.