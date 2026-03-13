VIDEO / Nekadašnja zvijezda Arsenala sjajnim golom donijela bod Villarrealu u 98. minuti na gostovanju

Podijeli :

Nogometaši Alavesa su drugu utakmicu zaredom u završnici utakmice ostali bez pobjede, a nakon što su u prošlom kolu poraženi u Valenciji, u petak su odigrali 1-1 protiv Villarreala pred svojim navijačima.

Alaves je poveo u 40. minuti autogolom gostujućeg braniča Rafe Marina. Baskijska momčad je do osme minute sučevog dodatka imala tri boda u rukama, a onda je nekadašnja zvijezda Arsenala Nicolas Pepe izjednačio na 1-1 i donio bod Villarrealu, kojim je “Žuta podmornica” došla do 55 bodova i privremeno zasjela na treće mjesto, s bodom više i utakmicom više od Atletico Madrida.

Alaves je s 28 bodova na 16. mjestu, ali ih je mogao imati čak pet više da u posljednje dvije utakmice nije primio tri gola u završnim minutama dvoboja.

Vodeća Barcelona ima 67 bodova, četiri više od drugoplasiranog Real Madrida.