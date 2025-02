VIDEO / Negadašnja kontrovezna zvijezda Premier lige srušila prvake Saudijske lige hat-trickom

Podijeli :

Ivan Toney

Ovim nastupom engleski napadač povećao je svoj golgeterski učinak na 16 pogodaka te se popeo na treće mjesto ljestvice strijelaca lige.

U sklopu 23. kola Saudijske Pro lige, aktualni prvak Al-Hilal odmjerio je snage s Al-Ahlijem, a utakmica je završila pobjedom gostiju rezultatom 3:2. Ključni čovjek susreta bio je Ivan Toney, koji je zabio hat-trick u drugom poluvremenu – pogađao je u 47., 53. i 87. minuti, osiguravši svojoj momčadi vrijednu pobjedu.

Ivan Toney se suočio s osmomjesečnom zabranom igranja zbog kršenja pravila o klađenju. U razdoblju od 2017. do 2021. godine, Toney je počinio 232 prekršaja povezana s klađenjem, što je dovelo do suspenzije koja je trajala do 17. siječnja 2024. Osim zabrane, kažnjen je i novčanom kaznom od 50.000 funti. Tijekom suspenzije, Toney je izrazio razočaranje zbog situacije, ali je nakon povratka na teren pokazao obnovljenu motivaciju i fokusiranost na svoju karijeru.

Nakon odslužene suspenzije, Toney je u kolovozu 2024. godine prešao iz Brentforda u saudijski klub Al-Ahli, potpisavši ugovor do 2028. godine za prijavljenu naknadu od 40 milijuna funti