VIDEO / Navijači Galatasaraya oduševili koreografijom za Osimhena

Nigerijski napadač stigao je u turski klub u jesen 2024. na posudbu iz Napolija, a prošlog ljeta Turci su ga otkupili za 75 milijuna eura, čime je postao njihov najskuplji transfer u povijesti.

VIDEO / Galatasaray šokirao Liverpool već u sedmoj minuti!

Od dolaska je oduševio navijače, postavši ključni igrač kluba s 55 golova i 14 asistencija u 67 nastupa. Na početku današnje utakmice navijači su mu odali dirljivu počast koreografijom koja prikazuje njega i njegovu pokojnu majku, koja je preminula dok je imao tek tri godine.

Osimhen je odrastao u skromnim uvjetima u Lagosu, a gubitak majke dodatno je otežao život njegove obitelji. Unatoč teškom djetinjstvu, gdje su prodavali vodu, novine i voće na ulici, odlučnost i ljubav prema nogometu pomogli su mu da izvuče obitelj iz bijede i ostvari iznimnu karijeru.