VIDEO / Engleski navijači za SK: ‘Kane će večeras zabiti jedan ili dva gola, a Vušković je opasan igrač’

Podijeli :

Naš Vedran Babić se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama gdje će pratiti nastupe hrvatske reprezentacije. Tako je srijedu proveo u Arlingtonu, okolici Dallasa gdje Hrvatska od 22 sata igra protiv Engleske na otvaranju Svjetskog prvenstva. Tamo je naišao na oca i sina Kevina i Roryja Fryja koji su stigli iz Kansasa. Našem Vedranu Babiću otkrili su kako će navijati za Englesku zbog Harryja Kanea jer je Rory veliki navijač Tottenhama i Kane mu je najdraži igrač u povijesti. Njegov otac rekao je kako će Kane sigurno zabiti jedan ili dva gola te da će Engleska slaviti s 2:1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.