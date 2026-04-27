VIDEO / Navijači Dinama za SK: Iznenađujuće dobra sezona nakon prošle, jedino je ‘štekalo’ u Europi

Naša Hana Cvijanović provela je nedjelju na Maksimiru gdje je razgovarala s navijačima, ali i igračima Dinama koji je pobjedom nad Varaždinom 2:1 osigurao titulu prvaka Hrvatske po 26. put u svojoj povijesti. Izabranici Maria Kovačevića igraju za još jedan trofej, onaj u Kupu gdje će se 13. svibnja u finalnom okršaju susresti s Rijekom u Osijeku.