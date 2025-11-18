VIDEO / Navijači BiH u Austriji vjeruju u plasman na SP: ‘Neka Džeko zabije!’

Podijeli :

Navijači BiH uveliko se okupljaju u centru Beča gdje će nogometna reprezentacija BiH večeras protiv Austrije tražiti pobjedu i plasman na Svjetsko prvenstvo.

Ekipa N1 BiH je razgovarala sa nekolicinom njih, a svi su suglasni u jednom – žele pobjedu i vjeruju u plasman na SP.

“Vrijedilo je doći i idemo po pobjedu. Želim im svu sreću, da pobijedimo 0:2, Džeko i Alajbegović”, kazao je Mersud Fejzić koji je iz Visokog stigao u Beč.

Lamija Bospahić i Anisa Ibrović su došle čak iz Gothenburga.

POVEZANO BiH igra odlučujuću utakmicu za odlazak na SP, evo gdje gledati

“Nadamo se pobjedi. Očekujemo da Džeko postigne pogodak. Tu smo da podržimo, a na njima je da daju sve od sebe”, rekle su za N1.

U Beč je stigao i Danis Karačić iz Sarajeva.

“Tu sam zbog utakmice Austrija – BiH i očekujem prolaz na SP. Volio bih da Džeko zabije gol, on je temelj naše reprezentacije. Ja sam inače patriota, volim BiH, mislim da vrijedi dolazak. Želim im poručiti da igraju srcem, da pokažu energiju jer možemo igrati s njima”.

Računica je jasna, samo pobjeda vodi BiH reprezentaciju na SP 2026, dok Austrijancima odgovora i neriješen ishod.

Susret počinje u 20.45 sati, a glavni sudac bit će Portugalac João Pinheiro.

Ovo će biti sedmi dvoboj Austrije i BiH. Austrijanci su slavili dva puta, BiH jednom, a tri susreta završena su bez pobjednika.

U posljednjem susretu ove dvije selekcije Austrija je u rujnu slavila u Zenici 2:1.

Kolo prije kraja kvalifikacija Austrija je vodeća u grupi sa 18 bodova, dok BiH ima dva boda manje. Okršaj pratite na kanalu Nova Sport uz našeg komentatora Željka Velu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.