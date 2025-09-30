VIDEO / Navijači Benfice pucali su svog bivšeg igrača predmetima, a onda se ukazao Mourinho i sve smirio

Podijeli :

U drugom kolu Lige prvaka na Stamford Bridgeu sreli su se Chelsea i Benfica Josea Mourinha. Najuspješniji trener Chelseaja htio je izvući pozitivan rezultat, ali u tome mu nije pomogao njegov veznjak Richard Rios koji je zabio autogol. Bilo je to u 18. minuti, a najzanimljiviji događaj na utakmici ipak nije bio gol nego reakcija Mourinha u 40. minuti kada je smirivao gostujuće navijače. Naime, Benficini navijači su tada gađali svog bivšeg igrača Enza Fernandeza. Argentinac je inače najveći transfer u povijesti Benfice, ali navijači mu nisu oprostili odlazak.