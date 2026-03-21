VIDEO / Nastavljaju se problemi za Chelsea: Everton slavio na Goodison Parku i dodatno zakomplicirao utrku za Ligu prvaka

U pretposljednjoj subotnjoj utakmici 31. kola Premier lige Everton je na novom Goodison Parku ugostio Chelsea. Blagi favoriti bili su gosti iz Londona, ali na kraju je u Liverpoolu do pobjede došao Everton s 3:0. Ovo je Chelseaju bio već četvrti poraz u nizu u svim natjecanjima.

Poveo je Everton golom Beta u 33. minuti na asistenciju Jamesa Garnera koji je nedavno dobio i poziv Thomasa Tuchela u englesku reprezentaciju. Isti strijelac za Everton bio je i u 62. minuti kada je na njegov udarac loše reagirao Chelseajev vratar Robert Sanchez.

Novi problemi stigli su za Chelsea 14 minuta kasnije jer je tada Iliman Ndiaye pogodio za konačnih 3:0 Toffeesa.

Ovim slavljem Evertona dodatno se zakomplicirala borba za mjesta koja vode u Ligu prvaka. Everton je sada na sedmom mjestu s 46 bodova, s bodom manje od šestog Chelseaja te tri boda manje od svog najvećeg rivala Liverpoola. Redsi drže tu petu poziciju koja će najvjerojatnije voditi u Ligu prvaka.

Ostalo je sedam kola do kraja, u sljedećem kolu nakon reprezentativne pauze će Chelsea ugostiti Manchester City dok će Everton gostovati kod Brentforda, još jedne ekipe koja bi se mogla uključiti u borbu za elitno europsko nogometno natjecanje.