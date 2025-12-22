VIDEO / Napadač Leicestera u 92. minuti zabio za bod pa se skoro ozlijedio proslavom

Podijeli :

Drugi susret na Afričkom kupu nacija koji se igra u Maroku odigrali su reprezentacije Malija i Zambije. U toj skupini Maroko je već na otvaranju slavio protiv Komora pa su obje ekipe htjele zadržati priključak za jednom od najboljih afričkih ekipa. Na kraju nijedna reprezentacija nije došla do toga. Mali je poveo u 61. minuti preko Lassinea Sinayoka da bi Patson Daka u 92. zabio za izjednačenje i konačnih 1:1.

Bolja ekipa je kroz cijeli susret bila je ekipa Malija. Oni su tu dobru igru skoro naplatili u 42. minuti kada su zaradili kazneni udarac. Međutim, njega u pogodak nije uspio realizirati El Bilal Toure čiji je pokušaj obranio Willard Mwanza.

Međutim, mali nije pao nakon toga. Nastavili su dominirati, a to im se isplatilo u 61. minuti. Neočekivani udarac iz kuta stvorio je kaos pred vratima Zambije u kojem se najbolje snašao Lassine Sinayoko koji je zabio za 1:0.

Činilo se da će Mali sačuvati tu prednost, ali je Patson Daka u 92. minuti zabio nakon ubačaja Mathewsa Bande. Napadač Leicestera potom je pokušao izvesti zanimljivu proslavu nakon koje se skoro ozlijedio. Sudac je nekoliko minuta nakon gola svirao kraj te su se obje ekipe morale zadovoljiti remijem.

U skupini A još se nalaze Maroko i Komori. U njihovom susretu prvog kola Maroko je slavio s 2:0.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.