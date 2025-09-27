VIDEO / Najluđa utakmica Bundeslige: Eintracht poveo 6:0, a onda se dogodilo neočekivano

Podijeli :

Borussia Mönchengladbach i Eintracht Frankfurt odigrali su najluđu utakmicu dosadašnje sezone Bundeslige. Gosti su u manje od sat vremena poveli 6:0, da bi do kraja utakmice Borussia smanjila zaostatak na samo dva gola, ali joj je ponestalo vremena da možda i spektakularno izjednači. Na kraju - 6:4!

