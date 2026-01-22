VIDEO / Najluđa sekvenca sezone: Obranio penal, minutu kasnije…

Podijeli :

Sve čari nogometa vidjeli smo u nešto više od jedne minute na utakmici Braga – Nottingham Forest u Europskoj ligi.

Gosti iz Engleske imali su veliku priliku povesti, dosuđen im je kazneni udarac, ali je udarac Gibbs-Whitea obranio domaći vratar Horníček.

Nedugo potom Braga je krenula u napad, a igrač Foresta Yates poslao je loptu u vlastitu mrežu i donio prednost domaćoj momčadi.

Na kraju se taj gol iz 54. minute pokazao jedinim pogotkom u Portugalu.