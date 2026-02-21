VIDEO / Najbolji golman SP-a u Kataru postavio je jednog igrača u ‘zid’, a onda je uslijedio gol sezone u Premier ligi

Podijeli :

U popodnevnom terminu Premier lige Aston Villa, trećeplasirana ekipa Premier lige, ugostila je Leeds United. Villansi su tražili pobjedu, ali u 31. minuti im je Anton Stach otežao situaciju fenomenalnim pogotkom iz slobodnog udarca. Igrač Leedsa, koji na Instagramu redovito objavljuje šaljive fotošopirane slike s utakmica u kojima igra, izveo je slobodni udarac s tridesetak metara. Emiliano Martinez, najbolji golman Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine postavio je jednog igrača u zid što mu nije bilo dovljno jer je Stach savršenim udarcem pogodio za 1:0 i vodstvo gostiju.

