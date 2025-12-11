VIDEO / Mourinhova reakcija nakon asistencije Ivanovića i gola Benfice je hit

Podijeli :

Benfica je s 2:0 svladala Napoli u 6. kolu Lige prvaka upisavši drugu pobjedu.

Franjo Ivanović je dobio priliku od prve minute, a u 20. minuti asistirao je za vodstvo Benfice 1:0. Samuel Dahl je ubacio s lijeve strane, Ivanović je spustio do Richarda Riosa, a ovaj svladao vratara talijanskog prvaka.

Svi su slavili gol, a na društvenim mrežama širi se reakcija trenera Benfice Josea Mourinha. On je gol ‘proslavio’ jako mirno, bez ikakve reakcije.

Napoli je bio vrlo blizu izjednačenja u 29. minuti, ali je Giovanni Di Lorenzo pucao pored gola. Benfica je u 49. minuti “podebljala” vodstvo za konačnih 2:0. Ponovo je u akciji sudjelovao Ivanović. Hrvatski napadač je uposlio Riosa, a ovaj produžio do Leandra Barreira koji je lijepo zabio.

