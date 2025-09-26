VIDEO / Mourinho preokretom do druge pobjede na klupi Benfice, Ivanović ušao s klupe

Podijeli :

Jose Mourinho stigao je do svoje druge pobjede u trećem susretu na klupi Benfice. Njegovi nogometaši su preokretom svladali Gil Vincente i s 2:1 pobjedom stigli do 17 bodova nakon sedam kola. Luis Esteves sjajnim pogotkom iz slobonjaka doveo je goste u vodstvo u 11. minuti, no grčki golgeter Vangelis Pavlidis je s dva pogotka (18') i (26'-11m) odveo Benficu do pobjede. Hrvatski napadač Franjo Ivanović u igru je ušao u 68. minuti. Uskoro opširnije...

