VIDEO / Modrić u Swanseaju kreirao dres s hrvatskim bojama

xFabrizioxAndreaxBertanix via Guliver

Luka Modrić, legendarni veznjak Real Madrida i hrvatske reprezentacije, u travnju ove godine postao je manjinski suvlasnik Swansea Cityja, čime je velški klub dobio najzvučnije ime u svojoj povijesti.

Njegov prvi angažman u novoj ulozi vidljiv je već ovih dana – Modrić je pomogao u kreiranju i predstavljanju treće garniture dresova za sezonu 2025./26., u bojama koje podsjećaju na hrvatsku trobojnicu.

Treći dres, izrađen u suradnji s proizvođačem Joma, sadrži elemente inspirirane Gulf motorsport dizajnom, ali i detalje u crvenoj, bijeloj i plavoj, čime je Modrić unio i osobni pečat.

Njegova investicija već je podigla ugled kluba u Championshipu, a novi dresovi i marketinški potezi dio su šire strategije kojom Swansea želi stabilizirati financije i privući globalnu publiku. Modrićev dolazak označen je i kao ključan za dovođenje sponzora, među kojima je i Reviva Coffee, čiji se logotip nalazi na dresu.