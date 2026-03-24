VIDEO / Modrić prati Sport Klub! Viško otkrio detalje susreta s našom legendom u Miamiju

Podijeli :

Jedan od najvećih veznih nogometaša u povijesti, Luka Modrić prati Sport Klub.

Osvajač Zlatne lopte iz 2018. godine doputovao je s reprezentacijom Hrvatske na Floridu, gdje će Vatreni odmjeriti snage s Kolumbijom i Brazilom u sklopu priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

Prije puta u Orlando, igrač Milana iskoristio je priliku uživati u tenisu na Mastersu u Miamiju, gdje je sreo novinara srpskog Sport Kluba Nebojšu Viškovića. Uslijedilo je nekoliko komplimenata 40-godišnjaka iz Zadra.

Na Svjetskom prvenstvu brončani iz Katara natjecat će se u skupini L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom.

Kako je došlo do susreta?

“Pa ništa, silazimo dolje i nailazimo na Luku i Andreja Kramarića. Luka stoji i razgovara s Marinom Čilićem i prilazimo se pozdraviti. Čilić ‘baci’ neku foru — evo, kad nema Novaka Đokovića, sada ja preuzimam stvari u svoje ruke. Tu se pozdravimo i sklonimo se da ne smetamo, jer pričaju Luka i Čila, a Kramarić stoji sa strane. Mi tada prilazimo Kramariću i razgovaramo s njim — o svemu, i o nama i o njemu…

I tada nam prilazi Luka. Pruža ruku, kaže da mu je bilo drago. Ja kažem — velika nam je čast, inače smo sa Sport Kluba, a on kaže: ‘Pa znam, pratim sve, znam sve.’ I ja na kraju kažem: ‘Molim te samo da sve ovo ponoviš, jer ja to jednostavno moram snimiti.’ I eto, to vam je to“, objasnio je Višković.

