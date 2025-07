VIDEO / Modrić otkrio zašto je odabrao Milan: ‘Imao sam i drugih ponuda, ali…’

Podijeli :

Luka Modrić u ponedjeljak je službeno potpisao za Milan, nakon što je proveo više nego uspješnih 13 godina u dresu Real Madrida.

Nakon što je potpisao za talijanskog velikana, osvajač Zlatne lopte konačno je otkrio razloge svoje odluke i objasnio zašto je izabrao Rossonere ispred drugih klubova, uključujući Dinamo:

“Želio sam ostati u Europi kako bih nastavio igrati na visokom, konkurentnom nivou. Imao sam i drugih ponuda, ali kad me Milan nazvao, bilo mi je jasno. Želio sam to od prve minute”, rekao je Modrić za klupsku televiziju Milana.

Modrića je posebno impresioniralo to što je sportski direktor Milana, legendarni Paolo Maldini, osobno došao u Hrvatsku kako bi mu predstavio projekt i klub:

“To mi je jako puno značilo, pokazalo mi je koliko su me željeli dovesti ovdje. Milan je jedan od najvećih klubova u Europi, a to je za mene velika čast.”

Legendarni hrvatski veznjak istaknuo je kako ne prihvaća prosječnost:

“Milan se ne može zadovoljiti prosječnošću, mora sebi postaviti najviše ciljeve. Osvajanje titula i natjecanje s najboljima na svijetu. Zato sam ovdje”, poručio je osvajač Zlatne lopte pa otkrio kako uspijeva i u 30. godini života igrati na najvišem nivou:

“Uvijek kažem da je za mene najvažnija ljubav prema igri i nogometu. Još uvijek imam tu strast u sebi, to me pokreće. Uz to, dobar rad, priprema i zdrav način života ključni su za moj uspjeh.”

Objasnio je izbor broja 14 na leđima:

“Sviđa mi se ovaj broj. Znam da broj 10 nosi sjajan igrač poput Leaa. On je sadašnjost i budućnost Milana”, rekao je Modrić pa zaključio:

“Ostvario sam mnogo ciljeva, više nego što sam ikada očekivao. Sretan sam i zahvalan za sve što sam postigao, ali nikad nisam zadovoljan. Uvijek želim više, posebno profesionalno. Kada pobijediš, uvijek želiš ponovo osjećati taj uspjeh, zato još uvijek imam tu želju i glad za pobjedom.”