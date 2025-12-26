VIDEO / Mladi Danac sjajnim golom donio pobjedu Unitedu protiv Newcastlea

Podijeli :

Odigrana je prva utakmica 18. kola engleske Premier lige, a nogometaši Manchester Uniteda su na svom Old Traffordu s 1-0 bili bolji od Newcastlea.

Utakmica je odlučena u 24. minuti odličnim potezom Dorgua koji je padajuću loptu lijepo zahvatio poluvolej udarcem i s 15 metara je pospremio u mrežu. Manchester United je odlučio u nastavku braniti se i prijetiti iz kontranapad, dok je Newcastle sustavno stiskao suparnika i tražio izjednačenje.

Domaćin je ipak odolio svim naletima suparnika, preživio je sve opasne šanse Newcastlea i na kraju slavio 1-0. Ova je pobjeda odvela Manchester United na peto mjesto ljestvice.

U subotu će igrati Nottingham Forest – Manchester City, Arsenal – Brighton, Brentford – Bournemouth, Burnley – Everton, Liverpool – Wolverhampton, West Ham – Fulham i Chelsea – Aston Villa, dok su nedjeljni parovi Sunderland – Leeds i Crystal Palace – Tottenham.