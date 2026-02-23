VIDEO / Mlačić ekskluzivno za SK o Hajduku, treneru Garciji, prelasku u Udinese…

Podijeli :

Naš Denis Draganović razgovarao je s Branimirom Mlačićem (18) u talijanskim Udinama, gdje je mladi nogometaš dao ekskluzivan intervju tri tjedna nakon transfera u tamošnjeg prvoligaša. Iako je stigao u Serie A, još uvijek čeka na službeni debi. Transfer iz Hajduka realiziran je za 4,7 milijuna eura, uz mogućnost dodatnog milijuna kroz bonuse definirane ugovorom. Za Hajduk je upisao 19 službenih nastupa i dvije asistencije. Debitirao je u pobjedi protiv Zire na Poljudu, dok je posljednji nastup zabilježio u susretu protiv Istre 1961 krajem siječnja.

Kako ste se snašli u Udinama?

“Manji grad, nema gužvi, sve je blizu. Što se tiče kluba, zahvalan sam svima što su učinili da ovaj prijelaz, najteža prva dva tjedna, bude znatno lakši.”

Veliki broj Hrvata igrao je u Udineseu, kakav Vam je prvi dojam i koje su razlike u odnosu na Hajduk?

“Generalno je slično, ali Serie A je puno jača liga s puno jačim intenzitetom. Puno više se radi.”

Je li bilo pritiska i treme na prvim treninzima?

“Iskreno, kad sam prelazio iz juniora Hajduka u seniore tad je bilo pritiska. U glavi mi je bilo kako ću se snaći, što će misliti o meni… A sada nije bilo nikakvog pritiska u glavi, bilo je lagano.”

Na Vašoj poziciji igra sjajni Francuz Oumar Solet koji vrijedi 20 milijuna eura. Kakav je dojam ostavio i možete li nešto naučiti od njega?

“Ne gledam na njega kao konkurenciju. Gura me iz dana u dan naprijed i stvarno sam zahvalan da imamo takvog igrača uz sebe.”

Trener Kosta Runjaić je Nijemac, iako su mu korijeni iz prostora bliskih nama.

“Na ovo pitanje moram reći da je on odličan trener, ha-ha. Stvarno zasad imam odličan odnos s njim i nemam primjedbi.”

U Udineseu igra Nicolo Zaniolo, koji je u svojoj karijeri bio i član Rome, Galatasaraya, Atalante…

“Odmah prvi dan mi je prišao. Došao sam na trening i nisam znao hoću li se priključiti ovima što žongliranju, a onda mi je prišao on i dodao loptu. Radili smo ‘two-touch’ i odmah mi je pružio dobrodošlicu.”

Krenuo si u Trogiru, tko je ‘kriv’ za tvoje prve korake i tvoju ljubav prema nogometu?

“Otac mi je gledao nogomet najviše na televiziji, ali ja sam njega ‘satrao’ dvije-tri godine da me upiše u nogomet. Kad sam krenuo u školu, on me onda upisao.”

S 11 godina si došao u Hajduk, kako je uopće došlo do toga?

“Kad te zove Hajduk, to je svakom djetetu san. Nisam mogao spavati dva-tri dana, bio sam toliko uzbuđen i nisam mogao vjerovati da se to događa.”

Koja je tajna da toliki broj vrhunskih stopera dolazi iz Hajdukove Akademije?

“Treneri kroz Akademiju dobro rade. Isto tako, u Akademiji Hajdukovi stoperi moraju biti na centru, braniti veliki prostor iza leđa i igrati s loptom. To dosta pomaže.”

Luka Vušković?

“Vušković je top igrač, o njegovim igračkim kvalitetama ne trebam ni pričati. S ljudske strane, on je isto top momak i ovo mu se sve zasluženo događa.”

Bruno Durdov?

“U zadnje vrijeme ne igra baš puno. Isto je top igrač i top momak. Vjerujem da će ga krenuti.”

Koji trener ti je najviše pomogao u Akademiji?

“Teško mi je nekoga izdvojiti. Svi su mi pomogli u određenom trenutku, što mi je tada trebalo.”

Debitirao si za Hajduk u europskoj utakmici protiv Zire, kakav ti je bio osjećaj prije samog debija?

“Znao sam dva-tri dana ranije da ću igrati. Noć prije sam dobro spavao, a sutradan je utakmica bila u 21 sat. Dotad sam ja u glavi već odigrao tri-četiri utakmice, bila je prisutna nervoza. Ali kad sam izašao na Poljud, pjesma ‘Dalmacija’ i pun stadion, to je bio stvarno nevjerojatan osjećaj.”

Gonzalo Garcia?

“Treninzi, što mi se jako svidjelo, većinom su s loptom. Stvarno su zanimljivi i po meni radi dobro. Fenomenalna je osoba. Prije svega je pedagog, popričat će s tobom ako nešto ne valja, ako vidi da te nešto muči, a uz to je i odličan trener.”

Kako ste se prilagodili na njegov način igre od golmana?

“Kroz cijelu Akademiju radio sam taj ‘build-up’ i nije bilo puno problema s prilagodbom. Momčad prošle sezone nije toliko koristila to i trebalo je vremena za prilagodbu, ali vidimo da to ide sve bolje i bolje.”

Pratite li HNL i dalje, posebno Hajduk?

“Pratio sam i prije, pratit ću i sad.”

Debitirali ste za Hrvatsku u-21 protiv Litve. Jaka imena u stožeru, tri godine ste mlađi od većine, a odigrali ste sjajnu utakmicu.

“Bila mi je velika čast i hvala izborniku Oliću na povjerenju. Nadam se da sam ga opravdao i da ću ga nastaviti opravdavati iz utakmice u utakmicu.”

Pokraj Vas u obrani igrao je Teo Barišić. Sjajan se pokazao po dolasku u Rijeku. Kako ste ga doživjeli tih par dana na treninzima?

“Znao sam da će biti top u Rijeci. Fizički je ‘beštija’ i zna s loptom.”