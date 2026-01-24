VIDEO / Mbappe zabio treću utakmicu u nizu i odveo Real na vrh La Lige

Podijeli :

U 21. kolu španjolske La Lige drugoplasirani Real Madrid gostovao je kod trećeplasiranog Villarreala. Bila je to tvrda utakmica koju je na kraju odlučio Kylian Mbappe. Francuz je u pobjedi 2:0 zabio oba pogotka za Madriđane.

Prvo poluvrijeme nije donijelo nijedan gol na utakmici, ali zato početak drugog dijela jest. Nisu prošle ni pune dvije minute kada je Kylian Mbappe zabio za 1:0 Reala. U 47. minuti Vinicius Junior probio je po lijevoj strani te je ubacio u sredinu.

Domaća obrana nije uspjela otkloniti opasnost i lopta je došla do Mbappea koji velike prilike ne propušta. Francuz se snašao u malom prostoru te je pogodio za vodstvo.

Ovo mu je bila treća utakmica u nizu u kojoj je zabio pogodak nakon što se vratio u sastav Reala. To mu je bio 20. gol u La Ligi te je povećao prednost na vrhu liste najboljih strijelaca. Prvi pratitelj mu je Vedat Muriqi koji je zabio 14 golova u elitnom rangu španjolskog nogometa.

Mbappe je do kraja susreta i podebljao tu prednost jer je u sudačkoj nadoknadi “panenkom” realizirao kazneni udarac za 2:0 Real Madrida i skok na prvo mjesto La Lige. Sada imaju dva boda više od druge Barcelone koja ipak ima i utakmicu manje.

Katalonci u nedjelju na svom terenu dočekuju Real Oviedo koji se nalazi na dnu španjolske lige.

