VIDEO / Mbappe 400. golom u karijeri odveo Francuze na Svjetsko prvenstvo

U pretposljednjem kolu skupine D europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Francuska je ugostila Ukrajinu. Francuzi su tražili pobjedu, a do nje su i došli vođeni svojim najboljim igračem Kylianom Mbappeom i sjajnim krilom Bayerna Michaelom Oliseom. Mbappe ja Ukrajince načeo u 55. minuti golom iz kaznenog udarca da bi Ukrajince "nokautirao" Michael Olise u 76. minuti. Sedam minuta kasnije Mbappe je ponovno zabio pogodak te te je Francuska povela s 3:0. Do kraja susreta u strijelce se upisao i Hugo Ekitike te je Francuska s 4:0 izborila Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Što se tiče drugog mjesta, tamo traje velika borba jer je na drugom mjestu Island sa sedam bodova, isto koliko ima i Ukrajina. U posljednjem kolu te dvije reprezentacije baš igraju međusobno. "Domaća" momčad bit će Ukrajina koja će Islanđane ugostiti u Poljskoj.

