VIDEO / Matanovićev Freiburg šokirao Bayern i zabio im dva gola u pet minuta

U subotnjem terminu Bundeslige Bayern Munchen je ugostio Freiburg čiji je član Igor Matanović. Bavarci su očekivali lagano pobjedu, ali stigao je šok već u 12. minuti susreta. Tada je nakon udarca iz kuta lopta došla do Yuita Suzukija koji je matirao Manuela Neuera za 1:0 Freiburga. Samo pet minuta kasnije Freiburg je zabio i drugi gol i to ponovno nakon kornera. Ovaj put je zabio reprezentativac Švicarske Johan Manzambi.

