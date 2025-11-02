VIDEO / Marić samo za SK otkrio: Jakobušić mi je tad rekao ‘bravo’, dok je još smio pričati što misli

Podijeli :

Bruno Marić u ekskluzivnom razgovoru s našom Ines Švagelj dotaknuo se i teme svoje posljednje od tri ostavke u HNS-u, one na mjestu kontrolora suđenja koju je zagovarao Hajduk. A spomenuo je i zanimljivu anegdotu s bivšim predsjednikom Hajduka, Lukšom Jakobušićem… Ekskluzivan intervju možete pogledati u ponedjeljak 3. studenog od 14.55 sati na Sport Klubu 3, a ako propustite, prikazat ćemo ga i u utorak 4. studenog od 22 sata na Sport Klubu 1. Dotad, uživajte u još jednoj njegovoj izjavi.

