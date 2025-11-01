VIDEO / Marić o aferi VARgate samo za SK: ‘Taj miš, kriminalac… Samo ste srušili ugled hrvatskog nogometa!’

Podijeli :

Bivši šef hrvatskih sudaca Bruno Marić drugi put je ostavku u HNS-u dao nakon afere VARgate prošle godine, na mjestu predsjednika Sudačke komisije. U ekskluzivnom razgovoru dugom skoro sat vremena našoj je Ines Švagelj otkrio što misli o toj aferi, tko mu je glavni krivac, te - kakve je posljedice ta afera ostavila. Ekskluzivan intervju možete pogledati u ponedjeljak 3. studenog od 14.55 sati na Sport Klubu 3, a ako propustite, prikazat ćemo ga i u utorak 4. studenog od 22 sata na Sport Klubu 1. Dotad, uživajte u jednoj kratkoj izjavi vezanoj za aferu VARgate.

