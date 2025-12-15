VIDEO / Man. Uniteda i Bournemoutha remizirali nakon lude golijade na Old Traffordu

Podijeli :

Manchester United i Bournemouth odigrali su spektakularnu utakmicu na Old Traffordu koja je završila bez pobjednika, rezultatom 4:4, u sklopu 16. kola engleske Premier lige. Za domaću momčad mrežu su tresli Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes i Matheus Cunha, dok su za goste strijelci bili Antonio Semenyo, Evanilson, Marcus Tavernier i Eli Junior Kroupi.