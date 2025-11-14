VIDEO / Malta šokirala Finsku i upisala prvu pobjedu u kvalifikacijama nakon više od četiri godine

Podijeli :

U skupini G odigralo se pretposljednje kolo europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Finska je u svojoj osmoj utakmici ugostila Maltu kojoj je to bila sedma utakmica. Očekivala se pobjeda Finske koja bi tako zadržala minimalnu nadu za playoff, ali je Malta golom Jakea Grecha šokirala sjeverne Europljane te su s 1:0 upisali svoju tek četvrtu pobjedu u povijesti kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Posljednju su ostvarili prije više od četiri godine kada su na domaćem terenu svladali Cipar s 3:0. Tada su Maltežani bili smješteni u skupinu s Hrvatskom. Nakon toga je Sredozemna država odigrala kvalifikacije za Europsko prvenstvo gdje je upisala sve poraze.

