VIDEO / Malo Modrićeve ‘magije’ protiv Gibraltara

FIFA World Cup 13. lis 202510:50 0 komentara
Sport Klub

Mnogi mu cijelo vrijeme spominju godine, njih 40 na leđima, ali u kontekstu da i u tim godinama igra na visokoj razini. Naravno, pričamo o kapetanu Hrvatske, Luki Modriću. U pobjedi 3:0 protiv Gibraltara u Varaždinu Modrić je ponovno dao svoj obol, a pogledajte i djelić njegove 'magije' zbog koje iznova oduševljava sve.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup