VIDEO / Mallorca pomogla Barceloni riješiti prvenstvo? Real prosuo važne bodove kod davljenika

Real Madrid ostao je bez možda i ključnih bodova u utrci za prvaka Španjolske s Barcelonom. U 30. kolu La Lige Kraljevski je klub kiksao kod Mallorce koja se bori za ostanak i izgubio 2:1. Eder Militao u 88. minuti poništio je vodstvo domaćina, da bi u sudačkoj nadoknadi kosovski napadač i drugi topnik lige Vedat Muriqi poentirao za veliko slavlje Mallorce. Time je neizravno uvelike pomogao Barceloni koja u subotu navečer ima priliku pobjeći Realu na čak sedam bodova uz osam kola do kraja.